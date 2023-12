Dados limitados sugerem desaceleração do PIB dos EUA após 3º trimestre muito forte, diz Powell

Em sessão de perguntas e respostas na Spelman College, em Atlanta, Powell ressaltou que o consumo permanece sólido

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, afirmou nesta sexta-feira, 1º de dezembro, que o número limitado de dados disponíveis aponta para uma desaceleração do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos, após o crescimento “muito forte” registrado no terceiro trimestre.

Em sessão de perguntas e respostas na Spelman College, em Atlanta, Powell ressaltou que o consumo permanece sólido.

Segundo ele, dados de cartões de crédito sugerem que esse momento de expansão rápida pode estar chegando afim, mas os gastos de consumidores ainda estão fortes.

Estadão Conteúdo