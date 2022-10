Dados apontam para perda de fôlego da economia mundial

Já na China, eles notaram que os indicadores recentes sugeriram apenas uma recuperação parcial dos efeitos dos lockdowns

Os dirigentes do Federal Reserve (Fed, o BC dos EUA) constaram a perda de fôlego da economia mundial nas discussões da mais recente reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês). Dois fatores foram mencionados pelos formuladores de política monetária: as repercussões globais da guerra da Rússia contra a Ucrânia e a perda de dinamismo da economia da China. As afirmações constam da ata do encontro, divulgada nesta quarta-feira, 12.

No caso da guerra, os dirigentes do Fed apontaram que ela causou novas perturbações no fornecimento de energia ao continente, o que afetou a confiança dos consumidores e das empresas e afetou, consequentemente, a atividade econômica.

Já na China, eles notaram que os indicadores recentes sugeriram apenas uma recuperação parcial dos efeitos dos lockdowns contra a covid-19, bem como preocupações crescentes com o setor imobiliário.

“O crescimento mais fraco na China e na economia global de forma mais ampla também pesou nas economias de mercado emergentes orientadas para a exportação na Ásia. A inflação dos preços ao consumidor aumentou ainda mais em agosto em muitas economias estrangeiras, refletindo aumentos anteriores nos preços de energia e alimentos, mas também um contínuo aumento da pressão inflacionária para os preços básicos. Com a inflação persistentemente alta, muitos bancos centrais continuaram a apertar a política monetária”, diz o documento do Fed.

Estadão Conteúdo