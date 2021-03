CVM faz alerta de captação irregular de poupança pela Infinox

Segundo a CVM, o grupo usa as redes sociais para captar investidores para realizar operações no chamado mercado Fore e em CFD

A Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários (SMI) da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) divulgou um alerta ao mercado sobre a atuação irregular de IX Capital Group Limited (Infinox) e Arlindo Leonardo Pereira. A área técnica detectou indícios de captação irregular de poupança pela empresa e determinou a suspensão imediata de ofertas públicas em seu nome.

Segundo a CVM, o grupo usa as redes sociais para captar investidores para realizar operações no chamado mercado Forex (Foreign Exchange) e em Contracts For Difference (CFD). A Infinox mantém um programa de afiliados e que Pereira promove o recrutamento de novos investidores em seu canal no YouTube.

A empresa e Pereira não integram o sistema de distribuição previsto na Lei 6.385/76 e, portanto, não estão autorizadas a realizar captação de clientes no País.

Forex e CFD

As operações realizadas no mercado Forex envolvem negociações cujo resultado decorre da variação da cotação de pares de moedas estrangeiras.

Os CFDs e as opções binárias são operações cujo resultado deriva do resultado dos ativos em que se baseiam. Ambas as modalidades de investimentos são consideradas derivativos e reguladas pela CVM.

