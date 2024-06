Críticas de Lula atrapalham BC, diz Campos Neto

Brasília, 27 – O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, comentou ontem as críticas feitas a ele e à instituição pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para Campos Neto, há uma “constatação”, e não opinião, de que os principais ativos financeiros são afetados pelos pronunciamentos de Lula. E isso se reflete em piora das expectativas, dificultando o trabalho do Comitê de Política Monetária.

“O que se mostrou no passado recente – e não é opinião minha, é constatação – é que, se a gente olha os movimentos de mercado em tempo real com os pronunciamentos, o que se mostrou é que você teve piora em algumas variáveis macroeconômicas. Então, é óbvio que, quando você aumenta o prêmio de risco, ele obviamente faz com que o trabalho fique mais difícil.”

Para Campos Neto, isso faz com que a política monetária perca potência – o que, em outras palavras, obrigaria o BC a calibrar a taxa Selic para cima.

Estadão Conteúdo