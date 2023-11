Criptomoedas: bitcoin e ethereum ficam próximos da estabilidade, mas ainda em patamar elevado

Por volta das 17h30, o bitcoin à vista recuava 0,16%, a US$ 34.997,36, enquanto o ethereum tinha alta marginal de 0,02%, a US$ 1.895,32

O bitcoin se mantinha em patamar próximo dos US$ 35 mil perto do horário do fechamento das bolsas de Nova York, depois de oscilar ao longo do dia, mas mantendo o valor elevado na esteira da expectativa de fim do aperto monetário pelo Federal Reserve (Fed).

Por volta das 17h30 (de Brasília), o bitcoin à vista recuava 0,16%, a US$ 34.997,36 (R$ 171.081,09), enquanto o ethereum tinha alta marginal de 0,02%, a US$ 1.895,32 (R$ 9.265,08), segundo a Binance.

As criptomoedas continuam seu movimento ascendente visto na última semana, ainda impulsionadas pela possibilidade de fim da alta de juros, com a ferramenta do CME Group ainda apontando chance majoritária para corte nos juros pelo Fed a partir de maio de 2024. Segundo o Sucden Financial, a expectativa de cortes de juros mais cedo motivou uma série de ativos, como também commodities.

Além disso, o desenrolar dos conflitos no Oriente Médio pode beneficiar o bitcoin em movimentos de cautela dos investidores, aponta Alex Kuptsikevich, analista da corretora FxPro. Hoje, forças israelenses atacaram o norte de Gaza com bombardeios, e cresce a probabilidade de um ataque por terra das forças de Israel contra militantes do Hamas.

