Criptomoedas: Bitcoin e Ethereum avançam, observando catalisadores para aprovação de ETF

A SEC manteve conversações este mês com os gestores de ativos que esperam lançar ETFs de bitcoin

Bitcoin e Ethereum operaram em alta nesta quarta, 27, à medida que investidores fazem um balanço da recente alta e esperam por mais catalisadores antes da aguardada aprovação regulatória do ETF (fundo negociado em bolsa) de criptomoeda à vista pela Securities and Exchange Commission (SEC), equivalente à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nos EUA.

A recuperação do bitcoin após queda de mais de 2% ontem foi alimentada pelas expectativas de que a SEC provavelmente concederá aprovação dos ETFs que propõem a compra de tokens criptográficos no mercado à vista. O primeiro conjunto de aprovações é esperado já em janeiro. A SEC manteve conversações este mês com os gestores de ativos que esperam lançar ETFs de bitcoin.

A baixa liquidez devido às comemorações de fim de ano também contribuíram para o movimento. Por volta das 17h15 (de Brasília), o bitcoin subia 2,58%, a US$ 43.197,89 (R$ 208 848,44) e o ethereum avançava 6,24%, a US$ 2.354,03 (R$ 11 372,39), segundo a Coinbase.

Estadão Conteúdo