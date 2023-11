Corretora de cripto Genesis entra com ação judicial para recuperar US$ 689,3 mi em ativos

O processo afirma que as empresas em questão retiraram seus ativos entre meados de outubro e de novembro de 2022

A corretora de criptomoedas para investidores institucionais Genesis entrou com uma ação judicial para recuperar cerca de US$ 689,3 milhões em ativos digitais que ex-parceiros de negócios retiraram do credor de criptomoedas antes dela entrar com um pedido de proteção contra falência.

O processo afirma que as empresas em questão retiraram seus ativos entre meados de outubro e de novembro de 2022, em uma janela de 90 dias antes do pedido de falência da Genesis. Porém, o código de falências dos EUA geralmente permite que empresas falidas revertam transações ocorridas 90 dias antes do pedido de falência.

A Genesis abriu o processo na terça-feira no Tribunal de Falências dos EUA, e alega que os clientes que retiraram seus ativos se beneficiaram injustamente às custas de outros credores

A companhia buscou proteção contra falência em janeiro, depois de sofrer grandes perdas após o colapso no ano passado da FTX e do fundo de hedge de criptomoedas Three Arrows Capital.

