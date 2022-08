Consumo de carne com vale-refeição sobe em restaurantes

Na avaliação da entidade, trabalhadores que recebem o benefício acabaram usando como alternativa de acesso ao alimento

Joana Cunha

São Paulo, SP

A ABBT (associação que reúne empresas de benefícios ao trabalhador) afirma que o alimento que teve o maior crescimento de consumo por meio do vale-refeição nos últimos seis meses foi a carne. O pedido do ingrediente nos pratos dos restaurantes cresceu 46%.

Na avaliação da entidade, trabalhadores que recebem o benefício acabaram usando como alternativa de acesso ao alimento para driblar a alta do preço.

“Os sucessivos aumentos do gás de cozinha e dos alimentos levaram o trabalhador a usar o benefício-refeição para consumir no almoço aqueles produtos que estavam mais caros no supermercado, como a carne vermelha”, diz Jessica Srour, diretora-executiva da ABBT.

Ingredientes como verduras e legumes, sucos naturais, carboidratos e proteínas vegetais também registraram crescimento entre 37% e 40%, segundo o levantamento com quase 4.500 restaurantes no país.

Em julho, o IPCA mostrou alta de 1,30% em alimentação e bebidas.