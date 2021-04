Consulta à lista do auxílio emergencial é adiada para sexta (2)

O ministro da Cidadania, João Roma, afirmou que o sistema online para consultas ainda está sendo finalizado

O governo federal adiou o dia de consulta à lista de pessoas que poderão receber o novo auxílio emergencial. A listagem, que sairia nesta quinta (1º), vai ser publicada na sexta (2).

O ministro da Cidadania, João Roma, afirmou em entrevista à radio CBN que o sistema online para consultas ainda está sendo finalizado. “É uma gama muito grande de informação, envolve várias instituições”, disse.

A lista poderá ser consultada nos sites do Ministério da Cidadania, da Dataprev e da Caixa. Será necessário informar CPF, nome completo, nome da mãe e data de nascimento.

“Não é necessário ir presencialmente às agências da Caixa. Vamos evitar aglomerações”, disse o ministro. Também não será preciso fazer nenhuma tipo de atualização cadastral ou do aplicativo Caixa TEM.

Calendário

O novo auxílio emergencial começa a ser pago no próximo dia 6 de abril. As datas valem para quem não faz parte do Bolsa Família, mas está Cadastro Único de programas sociais ou foi aprovado pelo site ou app da Caixa criados em 2020.

Relembre o calendário de pagamento