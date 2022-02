Conheça o Galaxy S22

O maior destaque foi a aproximação do Galaxy S22 Ultra ao saudoso Galaxy Note, linha de celulares que não é atualizada desde 2020

Está aberta a nova temporada da disputa entre Samsung e Apple. A fabricante sul-coreana apresentou nesta quarta-feira, 9, a nova linha Galaxy 22, com os modelos S22, S22+ e S22 Ultra. O maior destaque foi a aproximação do Galaxy S22 Ultra ao saudoso Galaxy Note, linha de celulares que não é atualizada desde 2020. Enquanto isso, o S22 e o S22+ têm design semelhante ao do Galaxy S21.

As telas menores do S22 e S22+ ficaram menores em relação a geração passada e têm, respectivamente, 6,1 e 6,6 polegadas. Ambos têm câmeras triplas na traseira, sendo a principal de 50 MP, uma ultra-angular de 12 MP e a teleobjetiva de 10 MP. A câmera frontal de todos tem 10 MP. Já o armazenamento interno pode chegar até 256 GB.

Uma mudança negativa com relação à última geração é a bateria, que tem tamanho menor. O S22 conta com 3.700 mAh e o S22+ tem 4.500 mAh. O S21 tinha 4.000 mAH e o S21+ 4.800 mAH. Claramente, a disputa de modelos será Galaxy S22 contra o iPhone 13, enquanto o Galaxy S22+ vai de frente contra o iPhone 13 Pro.

Mirando o iPhone 13 Pro Max, o S22 Ultra vem com as maiores mudanças dentro da sua geração: tela de 6,8 polegadas e armazenamento de até 1 TB. Além disso, com um design totalmente pensado para ser o sucessor do Galaxy Note, ele tem a caneta S Pen embutida, além de uma tela com design reto próprio para desenhos.

Sua câmera traseira possui quatro lentes: a principal de 108 MP, a ultra-angular de 12 MP , a teleobjetiva 10 MP f/2.4, e a outra teleobjetiva de 10 MP f/4.9. A câmera frontal tem 40 MP. De bateria, ele tem 5.000 mAh, um pouco mais que os 4.352 mAh do iPhone 13 Pro Max.

A disputa entre os rivais deverá ser intensa mais uma vez.