Confiança do comércio cai 1,3% em novembro, diz CNC; recuo é o 3º consecutivo

A confiança empresarial tem sido afetada nos últimos meses pela conjuntura econômica desfavorável, apesar do avanço da imunização

Os comerciantes brasileiros ficaram menos otimistas em novembro, pelo terceiro mês consecutivo, segundo dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec) recuou 1,3% em relação a outubro, para 119 pontos, ainda na zona de satisfação (acima dos 100 pontos). Na comparação com novembro de 2020, houve um avanço de 10,2%.

A confiança empresarial tem sido afetada nos últimos meses pela conjuntura econômica desfavorável, apesar do avanço da imunização da população contra a covid-19 e do aumento de circulação de pessoas nas ruas, o que favorece o setor, avaliou a CNC. A entidade ressalta, porém, que o resultado recente não anulou a melhora da confiança ao longo do ano, com uma alta acumulada de cerca de 9,7% em 2021.

O componente que avalia as condições atuais do empresário do comércio encolheu 4,1% em novembro ante outubro, para 96,4 pontos. O componente de expectativas teve retração de 0,7%, para 152,7 pontos. Já o componente de intenções de investimentos registrou crescimento de 0,5%, para 108,0 pontos.

Apesar da proximidade de datas comemorativas importantes para o varejo, como Natal e Black Friday, o cenário para as vendas tem sido atrapalhado pela inflação resiliente, valorização do dólar, aumento dos juros e elevação de custos de combustíveis e energia elétrica, enumerou o economista Antonio Everton, responsável pela pesquisa da CNC.

Ele também cita como motivadores da redução da confiança dos empresários o encerramento do auxílio emergencial, o endividamento das famílias e a taxa de desemprego ainda elevada

“Na prática, compõem um conjunto de elementos que se tangenciam na contramão da virtuosidade, tornando a fase de recuperação mais complexa. O contexto ajuda a explicar, então, por que há maior circulação de pessoas, e a movimentação parece não impactar o crescimento das vendas e do otimismo”, justificou Everton, em nota oficial.

Estadão Conteúdo