PRF conduz ao Hospital de Ceilândia mulher em trabalho de parto

O fluxo intenso da BR 070 deixou a mulher e o marido apreensivos de não chegarem ao hospital a tempo. A PRF levou a grávida em uma viatura

Por Juliana Pimentel

Os policiais federais da Unidade Operacional de Ceilândia, BR 070, receberam uma situação diferente da habituais. Na manhã desta quinta-feira, 18, um homem parou seu veículo na unidade preocupado com o parto de seu filho que estava em via de acontecer dentro do carro.

A esposa do solicitante entrou em trabalho de parto com contrações a cada um minuto e meio. O casal partiu rapidamente de casa, em Águas Lindas do Goiás, mas o fluxo intenso da manhã na BR 070 deixou o homem receoso em não chegar a tempo ao hospital.

Assim, o pai do bebê solicitou a equipe da Unidade da PRF que o ajudasse a levar a esposa ao Hospital de Ceilândia.

A equipe da PRF prestou o auxílio necessário a família e levou a grávida ao hospital em uma viatura policial. O homem seguiu até o caminho em seu próprio carro com mais tranquilidade.