Vídeo: milhões de caranguejos invadem estradas na Austrália

Milhões de caranguejos vermelhos estão invadindo estradas e cruzando pontes na Ilha Christmas, na Austrália. As pontes e estradas são construídas especialmente para eles em sua temporada anual de migração.

As multidões de crustáceos saem de vários pontos da ilha e caminham em direção ao oceano para acasalar e deixar suas ovas. É a maior atração turística da ilha australiana.

Segundo o Departamento de Parques da Austrália, a migração começa com as primeiras chuvas da estação chuvosa. Isso geralmente ocorre em outubro ou novembro, mas ocasionalmente pode acontecer no final de dezembro ou janeiro. Neste período, funcionários trabalham para evitar que os animais sejam atropelados. Além disso, diversas estradas são parcial ou totalmente bloqueadas para veículos por horas ou até dias inteiros.

Ainda assim, é comum que moradores encontrem caranguejos nas varandas e mesmo nas portas de suas casas nessa temporada.

