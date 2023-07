Conexão Empresarial volta a discutir reforma tributária

No evento, promovido pela VB Comunicação, o assunto foi discutido no painel Segurança Jurídica Brasil, apresentado por Gustavo Cesar Oliveira

Fernando Torres

Especial para o Jornal de Brasília

A reforma tributária voltou a ser tema dos debates do Conexão Empresarial, que acontece desde quinta-feira no Grande Hotel e Termas de Araxá, em Minas Gerais. No evento, promovido pela VB Comunicação, o assunto foi discutido no painel Segurança Jurídica Brasil, apresentado por Gustavo Cesar Oliveira.

No painel, o deputado federal Newton Cardoso Jr. (MDB-MG) disse que o sistema tributário brasileiro já nasceu precisando de reforma, mas que é preciso que sejam feitos ajustes no texto proposto para gerar mais segurança jurídica. Ele também afirmou que o ambiente brasileiro é de calmaria, com redução das tensões ideológicas e políticas, buscando o caminho do centro, que vai trazer mais investimentos ao país, geração de empregos e cenário de redução de juros.

Painel segurança jurídica. Foto: Nélio Rodrigues/Viver Brasil

Já Maria Juliana Fonseca Bernardes, advogada mestre em Direito Tributário, falou sobre a complexidade tributária e a necessidade de simplificar a legislação, mas alertou também que existem pontos sensíveis na reforma proposta, especialmente no setor de serviços, em relação às alíquotas, para que não haja uma oneração excessiva.

No painel Mulheres Empreendedoras, Christiana Noronha Renault de Almeida, presidente do Servas, organização do terceiro setor, disse que o impacto causado pela assistência social retorna para todos, mas que o serviço voluntário está envelhecendo e encolhendo. “Temos uma juventude desesperada para fazer algo pelo mundo, mas não sabe o que fazer. Tem muita coisa para os jovens fazerem por aqui”, destacou.

Empreendedora de moda, Tereza Santos falou sobre sua história no segmento, desde a fundação, nos anos 80, da Patachou, conceituada grife mineira. Há dois anos, ela criou nova marca com o filho, pensando em moda sustentável, com propósito de design atemporal e com alfaiataria tecnológica. Gisele Ferreira, secretária de Estado da Mulher do Distrito Federal, disse que a pauta da mulher é transversal, com três eixos: violência contra a mulher, capacitação/informação e empreendedorismo. “Precisamos cada vez mais valorizar mulheres em espaços de poder”, afirmou.

A autora mineira Carla Madeira participou de um talk show com Cris Pàz, apresentadora do Canal Viver Brasil. Carla é, há dois anos, a escritora mais lida do Brasil, com três livros publicados: Tudo é Rio, A Natureza da Mordida e Véspera. Ela contou que está escrevendo seu quarto livro como forma de lidar com a perda da sócia Simone Moreira, que morreu de câncer. As duas fundaram a agência de publicidade Lápis Raro. Segundo a escritora, escrever é um exercício de imaginação e curiosidade. “Olho para um acontecimento e puxo o fio das histórias. Fazer ficção não é mentir. Pelo contrário, é buscar uma verdade”, relatou.

Os apresentadores do Canal Viver Brasil Cris Pàz e Fernando Rocha aproveitaram o Conexão Empresarial para gravar um programa sobre saúde e bem-estar, com acompanhamento do público. Envelhecimento, menopausa, reposição hormonal, qualidade do sono , saúde mental e etarismo foram os temas abordados. “O principal etarismo que precisamos combater é o nosso”, destacou Cris Pàz.