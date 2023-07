Conexão Empresarial: Reforma tributária dominou os debates

Promovido pela VB Comunicação, o evento que discute os temas nacionais voltará a ser realizado em Araxá em maio de 2024

De volta ao Grande Hotel de Araxá, no Triângulo Mineiro, o Conexão Empresarial Anual reuniu, nos últimos quatro dias, cerca de 400 convidados, entre executivos, empresários e políticos para falar sobre o cenário brasileiro. O tema de maior destaque foi a reforma tributária, que pode ser votada pelo Congresso nesta semana.

No evento promovido pela VB Comunicação, que tem à frente os diretores Paulo César de Oliveira e Gustavo Cesar Oliveira, a reforma foi criticada pelo governador de Minas, Romeu Zema (Novo), que defendeu revisão dos vários pontos da proposta, a começar do fundo de transição. “Tem sido uma reforma que não contempla os estados produtores, onde se concentram mais de 50% das pessoas”, disse, anunciando que alguns governadores vão recomendar às suas bancadas que o projeto só avance com as mudanças pontuadas por eles.

O coordenador do grupo de trabalho da reforma tributária que tramita na Câmara Federal, deputado Reginaldo Lopes (PT-MG) também esteve no evento. Ele disse que o modelo atual é insustentável e impede o Brasil de se tornar competitivo. “Arrecadamos muito imposto sobre consumo e é preciso deslocar uma parte para a tributação de renda e patrimônio”, afirmou. O deputado federal Newton Cardoso Jr. (MDB-MG) também defendeu ajustes no texto proposto para gerar mais segurança jurídica.

Entre os palestrantes, os economistas Zeina Latif e Paulo Rabello de Castro falaram sobre o cenário econômico brasileiro. Rabello também recomendou mudanças na proposta de reforma tributária.

O debate trouxe ainda painéis sobre mineração, saúde, infraestratura e cases de sucesso, como o da escritora Carla Madeira, que é, há dois anos, a mais lida do país e está escrevendo seu quarto livro.

Além das palestras, realizadas todo o dia de sexta-feira e a manhã de sábado, os dias em Araxá propiciaram bons momentos para networking entre os presentes. Houve degustação de cafés e doces e de queijos e vinhos, almoços e jantares, uma saborosa feijoada no sábado e atrações musicais, como o show de Toquinho na noite de encerramento. Outras atividades que agradaram os convidados foram a Cassinera, com mesas similares às dos cassinos, mas sem aposta em dinheiro, e um improvisado karaokê no fim de noite.

Toquinho foi a estrela na festa de encerramento, no Hotel Araxá/Foto: Maria Eugênia Lages

Em termos de saúde e bem-estar, os convidados contaram com as Termas do Grande Hotel, que oferecem banhos, massagens e uma piscina emanatória. Também houve caminhada, aulas de yoga e dança e campeonatos de tênis e beach tenis. No sábado, à noite, um momento especial: uma experiência na mandala das Termas, onde os hóspedes fizeram o percurso por um labirinto com mil velas, ao som de mantras.

Ao final, Paulo César de Oliveira e Gustavo Cesar Oliveira anunciaram que a próxima edição do evento está fechada e ocorrerá novamente em Araxá, de 23 a 26 de maio de 2024.