Concurso do INSS tem confusão em Guarulhos, mas não será cancelado

Os candidatos que concorrem à gerência executiva do INSS em Guarulhos tiveram a prova cancelada e terão que fazer o exame em outra data

Luiz Paulo Souza

Ribeirão Preto, SP

As provas do concurso do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), realizadas neste domingo (27) em todo o país, não serão canceladas, segundo informou a Cebraspe, organizadora da seleção.

Apenas os candidatos que concorrem à gerência executiva do INSS em Guarulhos tiveram a prova cancelada e terão que fazer o exame em outra data, informou, em nota.

O domingo foi marcado por relatos de confusão e atrasos no prédio da UNG (Universidade de Guarulhos).

Segundo a Cebraspe, as falhas não comprometeram a lisura do processo seletivo e a prova foi aplicada normalmente nas outras 116 cidades, em um total de 1.592 locais.

Em nota divulgada no site da seleção, a empresa afirma que a concorrência é segmentada por gerência executiva, “de modo que o ocorrido não compromete a continuidade do concurso para os candidatos que concorrem às demais gerências executivas, estando mantidas as provas aplicadas para esses candidatos”.

Na internet, os candidatos reclamam do descaso dos organizadores. Uma das postagens diz que a espera foi de mais de 2 horas –a prova estava prevista para começar às 13h do domingo.

Em outra, uma das alunas diz que pelo menos 300 pessoas estavam sem sala. Um vídeo que acompanha a postagem mostra um anfiteatro cheio –os alunos pedem por respostas e pela anulação do processo seletivo. Uma outra gravação mostra o momento em que os candidatos foram informados do cancelamento da prova.

A realização do concurso do INSS foi marcada por uma sequência de falhas, como o atraso na divulgação dos locais de prova após problemas na distribuição dos locais de prova. A procura para se inscrever foi tão grande que o site da organizadora saiu do ar e foi necessário prorrogar o período de inscrições por mais um dia. No Twitter, candidatos também relataram dificuldade para conseguir fazer a inscrição por problemas para recuperar a senha, fazer um novo cadastro ou apresentar o pedido de isenção.

Esse é o terceiro ano em que a Cebraspe (antigo Cespe/UnB) organiza o processo seletivo, que em 2022 conta com mil vagas e mais de um milhão de inscritos. No total, 6.948 dos candidatos são da cidade de Guarulhos e concorrem a sete vagas.

Em edital, a Cebraspe pediu que os candidatos chegassem com pelo menos 1 hora de antecedência, mas houve protestos por atrasos em vários locais. As reclamações nas redes sociais variam de 10 a 45 minutos de demora para o início da prova.

Os candidatos ainda reclamaram de salas cheias, da falta de infraestrutura e da falta de fiscalização.

A prova também gerou memes. Aqueles que conseguiram fazer o exame fizeram piada com a dificuldade das perguntas e com a grande quantidade de questões condensadas em uma poucas páginas. O exame contou com 120 questões, sendo 50 de conhecimentos básicos e 70 de conhecimentos específicos. Os candidatos ainda tiveram de responder a duas questões discursivas.

Para a advogada especialista em direito previdenciário e professora no AlfaCon, Fernanda Helene, o conteúdo da prova foi fiel ao edital e cerca de 20% das questões tiverem um nível elevado de complexidade. O gabarito preliminar deve ser divulgado nesta terça (29), a partir das 19h.