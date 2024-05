Como começar a negociar petróleo em 3 passos

Você quer começar a negociar petróleo, mas não sabe como fazê-lo? Se sim, aqui está um guia de cinco passos sobre como se aventurar na negociação de petróleo.

Devido a sua posição dentro dos sistemas econômicos e políticos globais, a negociação de petróleo bruto pode gerar lucros significativos em quase todas as condições de mercado. Além disso, a volatilidade da indústria petrolífera tem aumentado significativamente nos últimos anos, garantindo tendências sólidas que podem gerar lucros confiáveis tanto para métodos de longo prazo quanto para operações de curto prazo.

Como eles não aprenderam as especificidades desses mercados ou não estão cientes dos perigos ocultos que podem consumir os lucros, os participantes do mercado frequentemente não maximizam os benefícios das variações nos preços do petróleo bruto. Além disso, nem todos os instrumentos financeiros que enfatizam o setor energético são os mesmos. Um subconjunto desses ativos tem maior probabilidade de ter resultados favoráveis. Em resumo, você pode maximizar seus lucros de negociação diversificando suas operações no Ethereum Code e verificando os preços ao vivo durante a negociação. Os seguintes passos devem ajudá-lo a começar a negociar petróleo.

Compreender como o petróleo bruto se move

O petróleo bruto está sujeito a percepções de oferta e demanda, principalmente sob a influência da produção global e de situações econômicas. Enquanto o aumento da demanda e a queda da produção incentivam os traders a obterem mais petróleo bruto, uma abundância de oferta e uma demanda em declínio levam os traders a vender petróleo bruto nos mercados.

O aumento do petróleo bruto para 145,31$ por barril em julho de 2008 resultou de uma forte convergência entre os elementos positivos. Ao contrário, a queda do petróleo bruto para 37,75$ por barril em agosto de 2015 resultou de uma estreita conjunção entre as variáveis negativas. Quando o petróleo bruto reage a condições mistas, a ação dos preços muitas vezes desenvolve faixas estreitas de negociação, com atividade lateral frequentemente durando anos.

Reconhecer a multidão

Os mercados futuros de energia são dominados por traders profissionais e hedgers, com participantes do mercado tomando posições para contrabalançar riscos físicos e fundos de hedge especulando na direção de longo e curto prazo. Em comparação com mercados como metais preciosos ou ações de alto crescimento beta, que são mais dinâmicos, os traders e pequenos investidores têm menos efeito neste mercado.

Quando os preços do petróleo bruto sobem bruscamente, o varejo ganha poder e atrai capital de players menores atraídos para esses mercados por manchetes de primeira página e rumores diversos. As ondas subsequentes de medo e ganância podem amplificar o momento de tendência subjacente, levando a climas e colapsos historicamente poderosos com grandes volumes.

Escolher o Petróleo Bruto WTI versus Petróleo Bruto Brent

West Texas Intermediate Crude e Brent Crude são os principais mercados onde as pessoas negociam petróleo bruto. Enquanto o Brent vem de vários campos no Atlântico Norte, a produção do WTI acontece na Bacia do Permian nos Estados Unidos e em outras fontes regionais. Diferentes teores de enxofre e gravidades API estão presentes nestas variações, com concentrações menores chamadas de “light sweet crude oil”. Embora as pessoas tenham negociado mais ativamente o WTI nos mercados futuros globais em 2017, o Brent melhorou nos últimos anos como um indicador de preços internacionais (após dois anos de liderança em volume do Brent).

Os preços estáveis entre as classes terminaram em 2010 depois que os dois mercados divergiram drasticamente devido a uma rápida mudança na oferta em relação à demanda. A produção do WTI cresceu devido ao aumento da produção de petróleo nos EUA, alimentada por tecnologias de xisto e fracionamento, enquanto a perfuração do Brent sofreu um declínio acentuado.

Esta divisão foi agravada por um estatuto americano que data do embargo do petróleo árabe dos anos 70 e proíbe as empresas petrolíferas nacionais de vender suas ações em mercados estrangeiros. As autoridades levantaram esta proibição em 2015.

Conclusão

Para gerar retornos regulares, os traders nos setores de petróleo bruto e energia precisam apresentar conjuntos de habilidades únicas. Negociar futuros de petróleo bruto e seus múltiplos derivativos exige que os participantes do mercado compreendam os fatores que afetam o ativo, a composição da multidão, a tendência de preços a longo prazo e as diferenças físicas entre as diferentes classes.