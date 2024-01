Combustíveis têm preço próximo do internacional

Os preços da gasolina e do diesel no Brasil entraram em 2024 praticamente em paridade com os preços do mercado internacional, segundo dados da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom). A gasolina está há 74 dias sem reajuste nas refinarias da Petrobras e com preço 1% acima do praticado no Golfo do México.

O preço do petróleo no patamar de US$ 77 o barril e o câmbio estabilizado em torno dos R$ 4,80 ajudam a conter os preços no mercado interno.

O preço do diesel está 2% abaixo do praticado no Golfo do México nas refinarias da Petrobras e 1% a menos na média das refinarias brasileiras. No ano passado, a estatal reduziu o diesel em 22,5%, sendo a última queda promovida na semana passada, da ordem de 7,9%, ou R$ 0,30 por litro. No início de dezembro a estatal já havia reduzido o preço do diesel em R$ 0,27/litro. A Acelen, que controla a Refinaria de Mataripe, única unidade de refino privada relevante, também reduziu, na última semana, o preço do diesel em R$ 0,10 o litro.