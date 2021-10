Com ameaça de greve de caminhoneiro, transportadoras dizem a ministro que não terá desabastecimento

A sinalização é valorizada por quem acompanha as ameaças de greve nas estradas porque a manifestação de 2018 foi também um locaute

Joana Cunha

Em meio às ameaças de paralisação de caminhoneiros na próxima semana, o presidente da CNT (Confederação Nacional do Transporte), Vander Costa, se reuniu nesta terça (26) com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, para falar sobre a segurança da movimentação de cargas em uma eventual greve de motoristas autônomos.

No encontro, Costa voltou a dizer ao ministro que não apoia o movimento grevista. Falou também que, com segurança, as transportadoras não vão parar, descartando a hipótese de desabastecimento, e o encontro foi bem recebido no ministério

Esse tipo de sinalização é valorizada por quem acompanha as ameaças de greve nas estradas porque a grande manifestação de 2018 (que os motoristas nunca mais conseguiram reproduzir, apesar das frequentes tentativas) foi também um locaute com envolvimento de empresários do setor de transportes, segundo integrantes do governo Michel Temer, na época.