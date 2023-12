Casas Bahia volta para a carteira na 2ª prévia do Ibovespa e Cteep é mantida, mostra B3

Na primeira versão da prévia, Casas Bahia havia sido excluída

A B3 divulgou nesta segunda-feira, 18, a segunda prévia da carteira teórica do Índice Bovespa válida para o período entre janeiro e abril de 2024, a qual inclui Cteep e não exclui nenhuma ação. O papel da empresa de energia entra com peso de 0,417%.

Na primeira versão da prévia, Casas Bahia havia sido excluída. Contudo, após a empresa realizar grupamento de ações com a finalidade de permanecer no índice, com as ações sendo negociadas grupadas desde sexta-feira, 15, a varejista voltou a compor o Ibovespa nesta segunda prévia.

Os cinco ativos que apresentaram o maior peso na composição do índice foram: Vale ON (14,152%), Petrobras PN (7,205%), Itaú Unibanco PN (7,005%), Petrobras ON (4,100%) e Bradesco PN (3,996%).

A B3 divulga regularmente três prévias das novas composições dos índices: a 1ª prévia, no primeiro pregão do último mês de vigência da carteira em vigor; a 2ª prévia, no pregão seguinte ao dia 15 do último mês de vigência da carteira em vigor e a 3ª prévia, no penúltimo pregão de vigência da carteira em vigor.



Estadão Conteúdo