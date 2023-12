Policial federal é morto por PM após discussão no RJ

A Polícia Militar foi chamada para intervir no comportamento do policial federal

Na noite do domingo (17), o policial federal Francisco Elionezio Braga Oliveira perdeu a vida em um quiosque na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, após ser alvejado por um policial militar. Segundo relatos de funcionários do estabelecimento, a Polícia Militar foi chamada para intervir no comportamento do policial federal, que, sendo cliente do local, exibiu uma arma durante uma discussão.

Testemunhas afirmam que clientes presentes tentaram conter o policial federal, que teria agredido fisicamente um PM e apontado sua arma antes de ser atingido por disparos.

A mulher que acompanhava o agente federal, baleada na perna durante o incidente, negou que o policial tenha ameaçado os PMs.

Francisco, com 38 anos de idade e uma década de serviço na Polícia Federal, integrava atualmente o Grupo de Pronta Intervenção da instituição.

Uma perícia foi conduzida no local, e testemunhas foram ouvidas. Dois policiais militares também prestaram depoimento e foram liberados, incluindo o que efetuou os disparos contra Francisco.

Em comunicado, a Polícia Militar alegou que Francisco Braga sacou uma arma e a apontou para o PM. O policial federal deixa três filhos, incluindo um bebê.