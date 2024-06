Carrefour congela preços de itens básicos no RS até o fim de junho

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O grupo Carrefour anunciou nesta segunda (3) que manterá congelados os preços de 13 itens básicos até o dia 30 de junho em suas lojas no Rio Grande do Sul, estado que vive uma de suas piores tragédias decorrentes das chuvas.

A medida vale para arroz, feijão, café, água, absorvente feminino, fraldas, água sanitária, desinfetantes e limpadores de piso, ração para animais, cobertores, colchões e roupas de inverno. Os preços, segundo a empresa, já estavam mantidos desde 7 maio e seguirão os mesmos até o fim de junho.

Em comunicado, o grupo Carrefour diz que “reafirma seu compromisso com os gaúchos e não necessariamente haverá aumento destes outros itens.”

O congelamento é aplicado em todas as bandeiras do grupo -além do Carrefour, o grupo é dono de Atacadão, Sam’s Club e Nacional.

O grupo cedeu um antigo hipermercado da rede em São Leopoldo para abrigar animais resgatados. Em Porto Alegre, abriu um armazém para as doações arrecadadas pelos Correios. O Carrefour diz que está doando 500 toneladas de alimentos, doações e produtos de higiene para vítimas das enchentes.

A sequência de temporais no estado da região Sul teve início em 29 de abril. Até o dia 1º, o estado contabilizava 172 mortes, 42 desaparecimentos e 617 mil pessoas fora de suas casas.