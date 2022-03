Captação líquida da previdência privada soma R$ 1,2 bi em janeiro, diz Fenaprevi

O VGBL é, geralmente, ideal para quem opta pela declaração simplificada do Imposto de Renda ou ainda para quem é isento do pagamento

Os planos de previdência privada começaram o ano com captação líquida de R$ 1,2 bilhão em janeiro, resultado de contribuições e prêmios de R$ 11,4 bilhões no mês, descontados resgates de R$ 10,2 bilhões, segundo informações da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (Fenaprevi).

De acordo com a entidade, o plano mais escolhido no mês foi, novamente, da categoria o Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL), representando 93,5% do total.

O VGBL é, geralmente, ideal para quem opta pela declaração simplificada do Imposto de Renda ou ainda para quem é isento do pagamento do tributo.

No ano passado, a poupança de longo prazo no Brasil (previdência privada aberta) cresceu 11,2% sobre o ano anterior, de acordo com um relatório consolidado da Fenaprevi.

As contribuições somaram R$ 138 bilhões de janeiro a dezembro, acima dos resgates R$ 103,4 bilhões, com um saldo de R$ 35 bilhões naquele ano.

Estadão Conteúdo