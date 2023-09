Campos Neto sobre meta fiscal: ‘BC tem trabalhado com governo e estamos alinhados’

Campos Neto considerou ter sido “muito acertada” a decisão do governo de persistir na meta de zerar o déficit das contas primárias no ano que vem, ainda que exista ceticismo no mercado

Depois de reiterar o aviso sobre a importância da persecução da meta do novo marco fiscal pelo governo, de modo a contribuir para a queda dos juros, o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, salientou que existe um alinhamento entre as partes nesse objetivo. Durante participação em evento realizado pela 1618 Investimentos, Campos Neto considerou ter sido “muito acertada” a decisão do governo de persistir na meta de zerar o déficit das contas primárias no ano que vem, ainda que exista ceticismo no mercado.

“O Banco Central tem trabalhado com governo, estamos alinhados nesse sentido fiscal”, disse o presidente do BC.

Após citar novamente a desancoragem gêmea de expectativas fiscais e de inflação, que mantém os prognósticos do mercado afastados da meta central aos preços, Campos Neto observou que desistir da meta fiscal no primeiro teste demonstraria falta de seriedade.

Segundo o presidente do BC, o entendimento de agentes do mercado é de que a trajetória de juros está associada à resolução da questão fiscal.

Ele considerou que as expectativas fiscais provavelmente vão melhorar quando as medidas tributárias, apresentadas pelo Executivo para alcançar os compromissos do arcabouço, passarem no Congresso.

Mesmo com o novo marco fiscal, pontuou Campos Neto, os gastos públicos no Brasil continuarão mostrando crescimento real acima da média.

Ele reconheceu, no entanto, que cortar despesas tem sido um exercício difícil em vários governos brasileiros.

Estadão Conteúdo