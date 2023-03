Campos Neto sobre crédito: BC tem instrumentos para atuar

Campos Neto avaliou que os impactos dos problemas financeiros das Americanas em algumas modalidades de crédito têm se estabilizado

Após a forte retração do crédito no começo de 2023, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, reforçou nesta quinta-feira, 30, que a instituição tem instrumentos para atuar e avaliou que há “gordura para queimar”. “Não temos problema de capitalização e liquidez no Brasil, mas o BC está pronto a atuar se for o caso”, respondeu.

O presidente do BC avaliou que os impactos dos problemas financeiros das Lojas Americanas em algumas modalidades de crédito têm se estabilizado.

Segundo ele, desaceleração da atividade segue como esperado. “Há um processo de desaceleração de crédito como esperávamos, mas é bom ficar vigilante, estamos olhando dados diariamente na ponta”, completou.

As concessões dos bancos no crédito livre caíram 9,6% em fevereiro ante janeiro, para R$ 383,7 bilhões, informou o Banco Central. No acumulado dos últimos 12 meses até fevereiro, porém, o aumento ainda é de 16,8%. Estes dados não levam em conta ajustes sazonais.

No crédito para pessoas físicas, as concessões despencaram 10,3% em fevereiro, para R$ 217,6 bilhões. Em 12 meses até fevereiro, ainda há alta de 20,0%. Já no caso de pessoas jurídicas, as concessões recuaram 8,6% em fevereiro ante janeiro, para R$ 166,0 bilhões. Em 12 meses, o avanço é de 13,5%.

