Campos Neto: BC segue princípio do câmbio flutuante e não intervirá no mercado mirando cotação

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta quinta-feira, 27, que a autoridade monetária segue o princípio do câmbio flutuante e não vai intervir no mercado mirando uma cotação do dólar ante o real Ele concedeu entrevista coletiva para comentar o Relatório Trimestral de Inflação (RTI), em São Paulo.

“A gente entende que o câmbio apresentou uma desvalorização que está em linha com algumas outras variáveis que também simbolizam o prêmio de risco no Brasil”, disse Campos Neto.

Ele foi indagado sobre a alta do dólar, que chegou a R$ 5,5194 no fechamento da quarta-feira, o maior nível desde janeiro de 2022.

Segundo Campos Neto, a valorização do dólar é compatível com o comportamento de outras variáveis, como o juro da NTN-B longa.

O presidente do BC lembrou que o câmbio flutuante serve para absorver choques. “Acho que ele se presta bem a essa finalidade, e nós só vamos fazer algum tipo de intervenção entendendo que houve alguma disfuncionalidade”, disse.

Estadão Conteúdo