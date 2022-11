Elon Musk x TSE

Dono do twitter diz que vai investigar bloqueio de contas no Brasil

O bilionário Elon Musk finalizou a compra do Twitter no início desse mês por R$ 235 bilhões. O acordo estava firmado desde julho e aguardava a conclusão dos passos burocráticos naturais para negócios dessa magnitude. Quando o empresário sul-africano assumiu a rede e iniciou um conjunto de mudanças para deixá-la com a sua marca. No que diz respeito ao Brasil, país que ocupa a quarta colocação de maior base de tuiteiros, com 19 milhões de perfis, Musk entrou em uma polêmica que promete ter consequências nos próximos dias.

Com o fim das eleições mais acirradas pós-redemocratização no Brasil, os efeitos dos conflitos surgidos ainda são sentidos pela população. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) precisou ser rigoroso e ágil como nunca antes para arbitrar conflitos ocorridos nas redes sociais, atitude que ainda segue em vigor após o processo eleitoral com a suspensão e restrição de contas no Twitter que desacreditam a lisura da votação ou divulgam informações falsas com intuito de prejudicar adversários.

Sem conhecer profundamente o contexto da política brasileira, no início da semana (6), Musk foi questionado por perfis de brasileiros sobre algumas contas derrubadas por decisão da TSE. Ele respondeu: “Vou dar uma olhada nisso”. No dia seguinte, o empresário se manifestou diante de novos questionamentos: “Meu compromisso com a liberdade de expressão se estende até mesmo a não banir a conta que segue meu avião, mesmo que isso seja um risco direto à segurança pessoal”, comentou. Ele se refere a um sul-africano que tem uma conta no Twitter para divulgar as rotas das viagens do empresário em seu jato particular.

Muitos brasileiros ficaram animados com a fala. Seguidores do deputado federal eleito com a maior votação da história em Minas Gerais, Nikolas Ferreira (PL), que teve suas conta do Twitter suspensa após disseminar informações falsas sobre a segurança das urnas eletrônicas, comemoram a possível volta do mineiro em um futuro breve.

Outras contas de personalidades envolvidas com a política nacional, que foram restritas pelo TSE por informações falsas, como a deputada Carla Zambelli (PL-SP), do empresário Luciano Hang e do blogueiro Allan dos Santos, também publicaram comemorando a nova administração do twitter em seus perfis em outras redes sociais.

Musk se apresenta como um salvador para esses perfis suspensos pelo TSE, mas, para a infelicidade dessa turma, a batalha é perdida. Quem define o funcionamento de uma rede social em um país são as leis e a Justiça local. Na China, por exemplo, o Twitter é restrito por determinação legal para população. Independente do que o dono da rede social pense, ele não tem jurisdição para determinar o que pode ou não ser dito dentro do ambiente virtual.