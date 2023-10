Caixa terá condições especiais em crédito para MPEs durante o mês de outubro

O crédito não tem destinação específica, e pode ser utilizado para renovar estoques, para fluxo de caixa ou para o pagamento do 13º

Caixa Econômica Federal (CEF) vai oferecer condições especiais para micro e pequenas empresas na contratação de crédito e serviços financeiros ao longo do mês de outubro. As iniciativas tem como ponto de partida o dia das MPEs, comemorado nesta quinta-feira, 5.

Ao longo do mês, a contratação de recursos pela linha Giro Caixa Fácil terá juros a partir de 0,99% ao mês. O crédito não tem destinação específica, e pode ser utilizado para renovar estoques, para fluxo de caixa ou para o pagamento do 13º dos funcionários das empresas.

Adicionalmente, clientes que têm a maquininha de cartão do banco, a Azulzinha, com faturamento mensal em cartões acima de R$ 10 mil, terão redução de taxas nas linhas de investimento e para a compra de bens de consumo duráveis.

Até 13 de outubro, o banco dará isenção de aluguel da maquininhas para clientes que adiram à antecipação automática de recebíveis, e que tenham faturamento mensal mínimo de R$ 10 mil

Outras vantagens incluem ganho de pontos em vendas realizadas nos cartões Caixa Alimentação e Refeição, para uso no shopping virtual da Caixa Pré-Pagos; pontos-bônus caso clientes que contratarem cartão de crédito empresarial do banco neste ano realizem a primeira compra em outubro; cobrança bancária com tarifas a partir de R$ 1,90 na liquidação para clientes MPE; além de condições especiais em seguros de vida e planos de saúde para pessoas jurídicas.

O banco também dará consultoria especializada a MPEs e microempreendedores individuais em 13 cidades do País através dos caminhões-agência e das agências-barco Chico Mendes e Ilha do Marajó. A consultoria será dada em parceria com o Sebrae.

Estadão Conteúdo