Caixa investiga suposta irregularidades em sorteio de programa habitacional

A agência Cenarium noticiou o possível direcionamento de imóveis para parentes do prefeito de Manaus, David Almeida

Camila Mattoso

FolhaPress

A Caixa instaurou um procedimento interno para apurar suspeitas de irregularidades no sorteio de imóveis financiados pelo programa Casa Verde e Amarela em Manaus (AM). A entrega das casas no Residencial Manauara II teve a presença de Jair Bolsonaro na quarta (18).



A agência Cenarium, veículo de comunicação do Amazonas, noticiou o possível direcionamento de imóveis para parentes do prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), que ocupavam cargos comissionados na prefeitura. Entre os beneficiários estariam duas tias e uma prima da filha do prefeito.



As moradias receberam aporte de R$ 41 milhões do governo federal e eram destinadas a famílias de baixa renda.

De acordo com a Caixa, a investigação aberta servirá para amealhar informações que serão repassadas à Polícia Federal.



A prefeitura de Manaus afirma que pediu uma reavaliação pela Caixa dos sorteados e que abriu processo administrativo contra servidores que teriam recebido os imóveis. Em nota, David Almeida disse que não compactua com atos de improbidade e que determinou a exoneração dos servidores.’