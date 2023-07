Brasilienses ampliam transações com inteligência artificial em quase 800% nos cinco primeiros meses de 2023

As profissões que mais gastam em plataformas de inteligência artificial no Distrito Federal são analistas de sistemas (8% das transações), advogados (4%), servidores públicos (3%) e engenheiros (3%)

Os moradores de Brasília estão se destacando no uso de inteligência artificial no Brasil, com um aumento nos gastos com ferramentas pagas que utilizam essa tecnologia. De acordo com um levantamento do Itaú Unibanco, baseado nas compras feitas com cartões do banco entre janeiro e maio deste ano, a quantidade de transações em empresas que oferecem recursos de inteligência artificial aumentou em 799% no Distrito Federal, enquanto os gastos cresceram 1372%, em comparação com o mesmo período de 2022.

A geração Y (pessoas entre 28 e 42 anos) é a principal usuária dessa tecnologia, representando 53% do total de transações, seguida pela geração X (43 a 57 anos), com 33%. Os homens são os que mais utilizam a inteligência artificial, com 81% das transações, e gastam, em média, R$ 97.

As profissões que mais gastam em plataformas de inteligência artificial no Distrito Federal são analistas de sistemas (8% das transações), advogados (4%), servidores públicos (3%) e engenheiros (3%). As empresas de inteligência artificial mais utilizadas são OpenAI, GitHub, Notion e Fliki, respectivamente.