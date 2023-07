Suspenso o concurso público da PMDF

Não há prazo definido para publicação de um cronograma com as novas datas para realização das demais etapas do certame

De acordo com publicação do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta segunda-feira (3), o concurso público de admissão ao curso de formação de praças (CFP) da Polícia Militar está suspenso temporariamente.

A suspensão acontece em razão de esclarecimentos solicitados pela corporação ao Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF). Até que a Corte se manifesta, todas as etapas ficarão suspensas.

Não há prazo definido para publicação de um cronograma com as novas datas para realização das demais etapas do certame, que já teve a prova objetiva. Realizada pelo Instituto AOCP, o teste teve três questões anuladas. Assim, ao invés de o certame ter 80 questões válidas, ficou com 77.