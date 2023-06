Brasileiro trabalhou até 27 de maio apenas para pagar tributos

A tributação sobre a renda, o patrimônio e o consumo representou 40,28% do rendimento médio do brasileiro em 2023

De acordo com levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT) e divulgado nesta semana, a população brasileira trabalhou até o dia 27 de maio de 2023, o último sábado, apenas para pagar impostos, o que significa 147 dias, ou 4 meses e 27 dias.

Apesar do grande período de tempo, ele foi menor desde 2007, quando foram necessários 146 dias. Em 2022, o brasileiro precisou trabalhar por 149 dias para pagar a tributação.

A tributação sobre a renda, o patrimônio e o consumo representou 40,28% do rendimento médio do brasileiro em 2023. E esse número só foi menor neste ano por conta da Lei Complementar 194, sancionada em junho de 2022, que restringiu a cobrança do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre combustpiveis, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo, impedindo a compensação desses valores pelos Estados.

O que já mudou, já que desde ontem, 1º de junho, entrou em vigor a alíquota única do ICMS em todo o Brasil. Antes, o valor variava entre 17% e 23% do valor do produto, e agora é de R$ 1,22.

Quantos dias o brasileiro trabalhou para pagar impostos a cada ano:

1986: 82

1987: 74

1988: 73

1989: 81

1990: 109

1991: 90

1992: 93

1993: 92

1994: 104

1995: 106

1996: 100

1997: 100

1998: 107

1999: 115

2000: 121

2001: 130

2002: 133

2003: 135

2004: 138

2005: 140

2006: 145

2007: 146

2008: 148

2009: 147

2010: 148

2011: 149

2012: 150

2013: 150

2014: 151

2015: 151

2016: 153

2017: 153

2018: 153

2019: 153

2020: 151

2021: 149

2022: 149

2023: 147