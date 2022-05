Brasileiro quer cortar combustível e gás de cozinha, aponta CNI

Para o gás de cozinha, há planos de diminuir o consumo entre 26% dos entrevistados no levantamento da entidade e 2% querem parar de comprar

O último monitoramento da CNI (Confederação Nacional da Indústria) levantou um dado que tem preocupado o setor, em alerta com a escalada dos preços que afeta o consumo.

Mais de 20% da população pretende deixar de comprar combustíveis nos próximos três meses e mais de 30% decidiu reduzir a compra de álcool, gasolina e diesel, segundo a CNI.

Para o gás de cozinha, há planos de diminuir o consumo entre 26% dos entrevistados no levantamento da entidade e 2% querem parar de comprar.

Ainda de acordo com a CNI, esse clima se espalhou por todos os perfis da amostra, mas a intenção de cortar consumo prevalece entre os grupos de jovens (52%), ensino médio (54%), moradores do Norte e do Centro-Oeste (56%) e nas periferias (60%).