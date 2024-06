“Brasil vive grande janela de oportunidades”, diz Mercadante a autoridades e empresários espanhóis

O Brasil, líder na geração de energia renovável, com 89,2% de sua matriz energética limpa é, de longe, o país do G20 em melhores condições para atrair investimentos que cada vez vão exigir mais descarbonização da economia. A afirmação foi feita pelo presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, durante a cerimônia de celebração do centenário da Câmara de Comércio Brasil-Espanha (CCBE), nesta segunda-feira (24/06), em Madri, na Espanha.

Em seu discurso, o presidente do BNDES destacou que a instituição foi a que mais financiou energia limpa e renovável na história e em toda a economia global. “Nós sabemos que isso vai ser muito importante para a SAF na aviação, para mudar o padrão energético da navegação internacional, porque esse é o maior desafio da nossa geração”, completou. “O Brasil está vivendo uma grande janela de oportunidades”, disse Mercadante, que convidou os empresários a escolherem o Brasil: “O verdadeiro risco do Brasil é você ir para lá e não querer mais voltar.”

Fotos Gabriel Souza/BNDES

Crescimento – Ele enumerou o bom momento da economia brasileira: “Nosso crescimento econômico é resiliente. Estamos com a menor taxa de desemprego dos últimos 10 anos, 7,4%. Com o maior volume de trabalhadores empregados da história econômica do Brasil, 100 milhões de empregados. Geramos, em um ano e meio, 1,75 mi de trabalhadores com carteira assinada. O poder de compra da massa salarial no Brasil, hoje, em termos reais, é recorde. A renda básica média da população, há 12 meses, cresce a uma taxa de 6,1%. Por isso, estamos vivendo um momento de crescimento econômico. Havia um ceticismo muito grande no início do governo Lula, a previsão de crescimento era de 0,7% e nós crescemos 2,9%. Nesse trimestre, o PIB já cresceu 0,8% e o investimento 4,1%”, destacou. Com informações da Agência BNDES.

Ele lembrou ainda que o Brasil é o terceiro maior produtor de alimentos, o segundo maior exportador e o quarto maior produtor de grãos. “É o primeiro em carne, em soja, é o primeiro em suco de laranja, em café, em açúcar, tem a maior reserva de água doce do planeta, 14%, tem a reserva mais importante florestal que é a Amazônia. É o país da biodiversidade e, por tudo isso, tem um papel na energia, na indústria e na agricultura”, disse.

Presente no evento, o ministro da Indústria e Turismo da Espanha, Jordi Hereu, ressaltou a relação estratégica entre a Europa e a Ibero-América e que a relação da Espanha com o Brasil é uma prioridade para o governo da Espanha, país que é o segundo maior investidor no Brasil. “Crescemos, nos internacionalizamos e aprendemos a estar no mundo através do Brasil”, discursou, ressaltando que as empresas espanholas contribuíram com o desenvolvimento no Brasil e atuam em diversos setores, como telecomunicações, seguros, energia e aeroporto.

Outras autoridades também participaram da cerimônia, como a secretária de Estado do Comércio, Xiana Mendez, o embaixador do Brasil naquele país, Orlando Ribeiro, além de empresários, como Christian Gebara, CEO da Vivo, Eduardo Navarro, presidente do Conselho de Administração da Telefônica, Mário Ruiz-Tagle, CEO da Iberdola, e a presidente da CCBE, Trinidad Jimenez.