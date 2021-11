Brasil tem enorme dificuldade em diminuir gastos, afirma presidente do BC

Ele reconheceu que é preciso indicar qual é o arcabouço fiscal. “No mercado se pagou um preço muito caro para um desvio que não foi grande”

Em meio às manobras patrocinadas pelo governo no teto de gastos para aumentar o espaço para despesas em 2022, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou que o Brasil tem enorme dificuldade de reduzir gastos. Mas, ao mesmo tempo, defendeu que o desvio fiscal provocado pelas ações recentes do governo não foi tão grande.

“O teto de gastos quase permite gastar mais. Se tenho credibilidade do teto, posso gastar mais hoje e voltar para o teto. O resultado primário em 2022 ainda será bastante bom”, disse Campos Neto, em participação no evento Meeting News, organizado pelo Grupo Parlatório.

Ele reconheceu que é preciso indicar qual é o arcabouço fiscal para frente. “No mercado se pagou um preço muito caro para um desvio (fiscal) que não foi tão grande”, ponderou.

Estadão conteúdo