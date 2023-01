Brasil cria 2,03 milhões de empregos formais em 2022, 26% menos que no ano anterior

A comparação dos números com anos anteriores a 2020 não é mais adequada porque o governo mudou a metodologia

O Brasil gerou 2,03 milhões de empregos com carteira assinada no ano de 2022, segundo dados do Ministério do Trabalho divulgados nesta terça-feria, 31. O número representa uma queda de 26,6% em relação ao registrado no ano anterior, quando 2,77 milhões de vagas foram geradas.

No ano passado foram registradas 22,6 milhões de contratações e 20,6 milhões de demissões, de acordo com números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados.

A comparação dos números com anos anteriores a 2020 (quando foram fechadas 192 mil vagas em decorrência da pandemia) não é mais adequada porque o governo mudou a metodologia.

O número de 2022 veio abaixo da maioria das estimativas de 2,1 milhões de postos, conforme a mediana das estimativas na pesquisa do Estadão/Broadcast, cujo intervalo ia de abertura líquida de 1.975.434 a 2.200.000 de vagas.

Após a criação de 130.545 vagas em novembro (dado revisado nesta terça), o mercado de trabalho formal registrou um saldo negativo de 431.011 vagas com carteiras assinadas em dezembro. O resultado decorreu de 1.382.923 admissões e de 1.813.934 demissões.

O dado de dezembro ficou menor do que a mediana das expectativas, que apontava para fechamento de 340 mil. As projeções eram de encerramento de 464.173 mil postos formais a 282 mil.

Estadão Conteúdo