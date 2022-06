Bolsonaro cita pressões para demitir Guedes

Bolsonaro disse esperar que Guedes resolva a questão dos combustíveis no campo da tributação nos próximos dias

O presidente Jair Bolsonaro citou nesta segunda-feira, 6, que sofre pressões para demitir o ministro da Economia, Paulo Guedes, para “resolver certos assuntos”. “Vejo Guedes de vez em quando cansado, o que é natural. É um ministro que no passado era muito trocado, o da Economia. De vez em quando, alguns querem que eu troque ele Guedes, entre outros, para resolver certos assuntos. Prefiro conversar com eles e, dentro daquela lealdade mútua que nós temos mudarmos alguma coisa e prosseguir nessa luta”, declarou em entrevista à TV Terraviva.

Em seguida, Bolsonaro disse esperar que Guedes resolva a questão dos combustíveis no campo da tributação “nos próximos dias”. O Centrão tem cobrado a equipe econômica para achar uma solução ao aumento do preço dos combustíveis por identificar o forte impacto do fenômeno na popularidade do governo em ano eleitoral.

Por: Estadão Conteúdo