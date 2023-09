Bolsas de NY se recuperam e fecham em alta; Amazon sobe com investimento em IA

Novos desdobramentos sobre o conglomerado chinês Evergrande também serviram para dosar o apetite para a renda variável

As Bolsas de Nova York fecharam em alta nesta segunda-feira, com o S&P 500 conseguindo interromper quatro sessões consecutivas de queda. Os índices se recuperaram no fim do pregão, após a última semana de setembro e do trimestre ter começado circundada pela cautela diante da dos juros dos Treasuries com as expectativas de que o Federal Reserve (Fed) mantenha juros altos por mais tempo nos Estados Unidos. Novos desdobramentos sobre o conglomerado chinês Evergrande também serviram para dosar o apetite para a renda variável.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,13%, aos 34.006,88 pontos; o S&P 500 terminou o pregão com ganho de 0,40%, aos 4 337,44 pontos e o Nasdaq ganhou 0,45%, aos 13.271,32 pontos. O S&P 500 acumula uma queda de quase 4% em setembro, caminhando para o segundo mês consecutivo em baixa.

Os investidores seguem atentos às negociações no Congresso para a busca de uma solução para o orçamento. A agência de avaliação de risco de crédito Moody’s anunciou que uma paralisação das atividades da administração pública americana poderia ser negativa para o rating dos EUA.

As ações da Amazon subiram 1,67% após a varejista online informar, nesta segunda-feira, que investirá até US$ 4 bilhões na empresa de inteligência artifical (IA) Anthropic.

A Tesla fechou em alta de 0,86%, revertendo queda inicial mesmo diante de ajustes nas previsões sobre as estimativas de entrega da empresa no terceiro trimestre. Muitos analistas estão cortando as projeções poucos dias antes dos dados em 2 de outubro. O consenso dos analistas é que a Tesla entregará 461 000 veículos, uma queda de 2% ante a estimativa do final de julho, de acordo com a FactSet.

Mesmo com a greve de trabalhadores em algumas fábricas sem andamento, as ações de outras montadoras também subiram. Os papéis da General Motors (GM) ganharam 1,47% e os da Ford, 1,21%

Netflix ganhou 1,31%, após um acordo preliminar para encerrar a greve de roteiristas em Hollywood.

Entre as ações small caps, as da GE Healthcare Technologies avançaram mais de 3%. A empresa anunciou o pagamento de dividendos do terceiro trimestre de US$ 0,03.

*Com informações da Dow Jones Newswires

Estadão Conteúdo