Bolsas de NY fecham em queda, com dados, sinais do Fed e notícias corporativas

Os mercados acionários de Nova York terminaram o dia com sinal negativo, nesta quarta-feira. O pregão foi de bastante volatilidade, com indicadores, os sinais do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) e notícias corporativas em foco.

O índice Dow Jones fechou em baixa de 0,88%, em 31.510,43 pontos, o S&P 500 caiu 0,78%, a 3.955,00 pontos, e o Nasdaq avançou 0,56%, a 11.816,20 pontos.

Os índices futuros das bolsas subiam no início do dia e chegaram a ganhar mais fôlego após o dado da ADP. O relatório mostrou criação de 132 mil vagas em agosto no setor privado dos Estados Unidos, abaixo da previsão de 300 mil dos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal.

A perda de fôlego do mercado de trabalho americano pode levar o Federal Reserve a ser menos duro em seu aperto monetário, o que tenderia a beneficiar as bolsas.

Entre os dirigentes do Fed, porém, Loretta Mester (Cleveland) disse que ainda é cedo para garantir que a inflação tenha chegado ao pico. Ela ainda previu uma batalha longa contra a inflação e disse que, nesse contexto, será preciso continuar a elevar os juros nos EUA.

Após a abertura das bolsas, os índices acionários mostraram volatilidade, oscilando entre perdas e ganhos. Entre ações em foco, Snap avançou 8,64%, após a companhia anunciar uma reestruturação procurando melhorar seus resultados, inclusive com corte de pessoal.

Já entre alguns papéis importantes, Meta subiu 3,67%, Apple caiu 1,06% e Amazon teve baixa de 1,52%. Alphabet caiu 0,66% e Intel teve queda de 1,05%, enquanto Boeing recuou 1,21%.

Estadão Conteúdo