Bolsas de NY fecham em queda, após ganhos recentes e com temores sobre economia

O mercado acionário de Nova York registrou quadro negativo em boa parte do dia, após ganhos recentes e com temores de recessão global no radar, enquanto indicadores dos Estados Unidos pioraram o quadro. Chegou a haver espaço para melhora perto do fim do dia, com os índices passando ao território positivo, mas na reta final o sinal negativo se confirmou.

O índice Dow Jones fechou em baixa de 0,14%, em 30.273,87 pontos, o S&P 500 caiu 0,20%, a 3.783,28 pontos, e o Nasdaq recuou 0,25%, a 11.148,64 pontos.

A abertura do dia já foi negativa em Nova York. O quadro piorou ainda pela manhã, em meio à divulgação de indicadores. O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto dos EUA, medido pela S&P Global, avançou a 49,5 na leitura final de setembro, mas ainda abaixo da marca de 50, que separa contração da expansão na pesquisa.

Já o PMI de serviços do Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês) teve baixa a 56,7, melhor que a previsão de 56,0 dos analistas. A ADP informou que o setor privado dos EUA criou 208 mil empregos em setembro, pouco acima da previsão de 200 mil postos.

Entre os dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Mary Daly (São Francisco) voltou a advertir para a inflação e a reafirmar o compromisso do BC em combatê-la. O aperto monetário tende a ser negativo para as ações.

O quadro global também era de cautela nesta quarta-feira, com recuo nas bolsas europeias após altas recentes, ante dados fracos também no continente. Em Nova York, as ações mostraram volatilidade, mas o sinal negativo dominou. Entre os setores, financeiro, industrial e serviços de comunicação estiveram entre as quedas. Já tecnologia, saúde e energia subiram, esta última apoiada pelos ganhos do petróleo.

Entre algumas ações em foco, Twitter caiu 1,35%, um dia após mostrar ganhos fortes, com a notícia de que Elon Musk retomou proposta de compra da empresa. Já a Tesla, que tem Musk como CEO, recuou 3,46%.

Boeing fechou em baixa de 1,05%, Citigroup recuou 1,28% e JPMorgan, 1,23%. Apple registrou ganho de 0,21%, Amazon caiu 0,12% e Microsoft avançou 0,13%. Alphabet, por sua vez, fechou em baixa de 0,21%, enquanto Meta perdeu 0,93%.

Estadão Conteúdo