Bolsas de NY fecham em baixa, com dados, postura do Fed e notícias corporativas

Os mercados acionários de Nova York fecharam com sinal predominantemente negativo, nesta terça-feira, 23. Os índices chegaram a operar com ganhos no início do dia, apoiados pela perspectiva de um aperto monetário menos intenso pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), mas o fôlego foi curto, com ações de alguns setores, como o imobiliário, sob pressão, enquanto a energia foi o destaque positivo, em jornada de alta de mais de 3% do petróleo.

O índice Dow Jones fechou em baixa de 0,47%, em 32.909,59 pontos, o S&P 500 caiu 0,22%, a 4.128,73 pontos, e o Nasdaq terminou estável, em 12.381,30 pontos.

Na agenda de indicadores, o índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos recuou de 47,7 em julho a 45,0 na preliminar de agosto, mínima em 27 meses, segundo a S&P Global.

As vendas de moradias novas no país, por sua vez, tiveram forte queda em julho ante junho, de 12,6%, resultados piores do que a previsão dos analistas. Se os dados são sinais negativos para a economia americana, eles por outro lado reforçaram expectativas de que o Federal Reserve pode elevar os juros em 50 pontos-base em setembro, não em 75 pontos-base. Uma política monetária menos apertada tende a ser benéfico para as ações.

Antes do meio do dia, o fôlego inicial das bolsas deu lugar a um quadro misto. Entre ações em foco, Twitter recuou 7,32%, após a notícia de que um ex-chefe de segurança na empresa entrou com uma queixa contra a empresa por supostamente não proteger dados confidenciais de seus usuários e mentir sobre problemas de segurança.

Em dia de dado fraco de vendas de moradias novas, o setor imobiliário esteve entre as maiores baixas entre as ações. Saúde e serviços de comunicação também caíram, mas energia e indústria estiveram entre os ganhos.

Entre algumas ações importantes, Apple recuou 0,20%, Microsoft caiu 0,47% e Meta, 1,19%. Já Amazon subiu 0,30% e, entre as petroleiras, Chevron avançou 3,24% e ExxonMobil teve ganho de 4,24%. Boeing fechou em alta de 0,69%, mas os bancos exibiram sinal negativo, como Goldman Sachs (-0,65%), JPMorgan (-0,99%) e Citigroup (-0,59%).

Estadão Conteúdo