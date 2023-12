Bolsas de NY fecham em alta, impulsionadas por indicadores sugerindo cortes do Fed em 2024

O volume de negócio encolheu nos últimos dias, à medida que investidores já entram no clima das festas de fim de ano

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta quinta, 21, impulsionadas por indicadores da economia americana. As leituras reforçaram as perspectivas de cortes de juros pelo Federal Reserve (Fed) no próximo ano. Além disso, algumas empresas divulgaram resultados acima do esperado, o que repercutiu em seus respectivos setores, caso das fabricantes de chips que ganharam força após números da Micron. O volume de negócio encolheu nos últimos dias, à medida que investidores já entram no clima das festas de fim de ano. O período costuma ser marcado por valorização nos mercados, no fenômeno apelidado de “rali do Papai Noel”.

O índice Dow Jones subiu 1,87%, aos 37.404,35 pontos. O S&P 500 subiu 1,03%, para 4.746,75 pontos e o Nasdaq avançou 1,26%, aos 14.963,87 pontos.

Na última leitura do indicador, o Departamento de Comércio dos EUA revisou para baixo a estimativa para o crescimento anualizado do PIB americano no terceiro trimestre, de 5,2% para 4,9%. O índice de preços de gastos com consumo (PCE) também apresentou avanço menor que o calculado anteriormente no período, de 2,6%. Após o indicador, a curva futura ampliou a precificação por cortes de juros do Fed a partir de março, conforme aponta plataforma de monitoramento do CME Group.

As ações de fabricantes de semicondutores foram destaques, após a Micron informar receita maior que a esperada em meio à demanda aquecida por chips para inteligência artificial. O papel da empresa subiu 8,63%. Na esteira, Nvidia ganhou 1,83%, Intel subiu 2,88% e Qualcomm teve valorização de 1,42%.

As ações da Carnival Corporation subiram 6,20% após divulgar os resultados do quarto trimestre. Outros companhias de cruzeiros subiram em resposta, incluindo Royal Caribbean, que avançou 5,21%. A Norwegian Cruise Lines subiu 5,44%. As ações da Carnival e da Royal Caribbean mais que dobraram de valor neste ano, enquanto as da norueguesa subiram 70%.

