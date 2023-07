Bolsas de NY fecham em alta e Dow Jones renova máxima em 2023, com Apple e Tesla em destaque

O índice Dow Jones fechou com avanço de 0,22%, a 34.585,35 pontos; o S&P 500 ganhou 0,39%, a 4.522,79 pontos; e o Nasdaq subiu 0,93% a 14,244.95 pontos

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta segunda, 17, com o índice Dow Jones no maior nível em 2023. Os fortes ganhos de Apple e Tesla se contrapuseram a perdas de Ford e de gigantes das telecomunicações, o que mitigou a cautela imposta pelo Produto Interno Bruto (PIB) chinês aquém do esperado.

O índice Dow Jones fechou com avanço de 0,22%, a 34.585,35 pontos; o S&P 500 ganhou 0,39%, a 4.522,79 pontos; e o Nasdaq subiu 0,93% a 14,244.95 pontos.

A segunda-feira começou com dados de que a economia da China está mais fraca do que o esperado. O dado deu a percepção ao mercado de que a inflação realmente está entrando em queda no mundo, e por isso as altas de juros dos bancos centrais devem estar na reta final. Além disso, o Índice de Atividade Industrial Empire State veio acima do esperado pelo mercado, indicando que a atividade fabril do estado de Nova York conseguiu se manter em território de expansão.

“O processo de desinflação deve permanecer no mundo e isso deve apoiar o raciocínio de que o Fed vai concluir os trabalhos de aperto após mais um aumento de juros no final deste mês”, afirma Edward Moya, da Oanda.

Em destaque, os papéis da Apple fecharam o pregão em alta de 1,73% depois que o Morgan Stanley elevou o preço-alvo das ações da fabricante do iPhone, diante da previsão de que a empresa deve crescer no mercado indiano. “Estamos otimistas com a Índia como um impulsionador de crescimento emergente para a Apple, e prevemos que o país seja responsável por 15% do crescimento da receita da Apple e 20% do crescimento da base instalada nos próximos 5 anos”, disse o analista do Morgan Stanley Erik Woodring.

Além disso, as ações da Tesla também terminaram o dia em tom positivo, com alta de 3,19% após a repercussão de que pode abrir uma nova fábrica na Alemanha, e puxaram o índice Nasdaq para cima. A Intel também ajudou no crescimento do índice, com alta de 3,68%, puxada pelas expectativas com a inteligência artificial.

Na contramão, as ações da Ford amargaram perdas de 5,94% após a montadora cortar os preços do veículo elétrico F-150 Lightning, em sinal de enfraquecimento de demanda. As ações da AT&T e da Verizon também recuaram e caíram 6,69% e 7,50%, com repercussão de uma reportagem do The Wall Street Journal revelar que as gigantes da comunicação americana deixaram uma extensa rede de cabos impregnados de chumbo tóxico pelo país.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Estadão conteúdo