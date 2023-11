Bolsas de NY fecham em alta, com alívio em Treasuries; S&P 500 tem 7º pregão seguido de ganhos

Os ganhos dos demais índices foram limitados principalmente pelo setor de energia, duramente penalizado pela forte desvalorização do petróleo

As bolsas de Nova York fecharam em alta hoje, com o Nasdaq em destaque em meio à queda firme dos juros dos Treasuries. Os ganhos dos demais índices foram limitados principalmente pelo setor de energia, duramente penalizado pela forte desvalorização do petróleo.

No fechamento, o índice Dow Jones subiu 0,17%, a 34.152,60 pontos; o S&P 500 ganhou 0,28%, a 4.378,38 pontos; e o Nasdaq avançou 0,90%, a 13.639,86 pontos. S&P 500 teve a sétima sessão seguida de ganhos e o Nasdaq, a oitava – em ambos os casos, a mais longa sequência positiva desde o final de 2021.

Os papéis das techs emergiram na dianteira dos negócios em Wall Street, com Microsoft (+1,12%), Meta (+0,96) e Apple (+1,45%). O movimento refletiu o alívio contínuo na ponta longa dos Treasuries, ainda que dirigentes do Federal Reserve (Fed) tenham reforçado a mensagem de que a inflação está muito alta. A diretora Michelle Bowman, por exemplo, disse esperar mais altas de juros à frente, na contramão de boa parte dos colegas.

Na visão da CMC Markets, o foco dos mercados acionários de Nova York voltaram novamente à provável trajetória dos juros americano. O mercado continua precificando como majoritária a chance de o Federal Reserve (Fed) manter juros inalterados até março e começar a cortá-los em maio, de acordo com o CME Group.

Por outro lado, o City Index destaca as incertezas sobre as perspectivas monetárias do Fed. “O otimismo de que o Fed poderia estar em taxas máximas, o que impulsionou as ações em forte alta na semana passada, começou a desaparecer esta semana após comentários de dirigentes”.

Também em destaque, os papéis de fornecedoras de software subiram fortemente, após a Datadog (+28,47%) informar que receita bem acima do esperado. Na esteira, as rivais Snowflake e MongoDB saltaram +10,66% e 11,04%, respectivamente.

Na contramão de tecnologia, as petrolíferas Chevron (-1,76%) e ExxonMobil (-1,57%) caíram em meio à desvalorização robusta do petróleo. A startup WeWork desabou 24,73, depois da notícia do pedido de recuperação judicial.

Estadão Conteúdo