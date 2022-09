Bolsas da Ásia fecham em baixa, de olho no Fed e recuperação da China

As bolsas asiáticas fecharam em baixa, à medida que investidores se preparam para mais um agressivo aumento de juros do Federal Reserve

As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta sexta-feira, 16, à medida que investidores se preparam para mais um agressivo aumento de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) em meio a crescentes preocupações sobre uma recessão global, e apesar de dados chineses terem sinalizado recuperação da segunda maior economia do mundo em agosto.

O índice acionário japonês Nikkei caiu 1,11% em Tóquio hoje, a 27.567,65 pontos, enquanto o Hang Seng recuou 0,89% em Hong Kong, a 18.761,69 pontos, o sul-coreano Kospi cedeu 0,79% em Seul, a 2.382,78 pontos, e o Taiex apresentou baixa de 0,74% em Taiwan, a 14.561,76 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto sofreu queda de 2,30%, a 3.126,40 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto teve perda semelhante, de 2,25%, a 2.005,60 pontos. O mau humor se instalou após autoridades chinesas pedirem, em documento do governo, uma redução nas tarifas de serviços financeiros, num gesto que tende a prejudicar a receita de corretoras. Entre empresas chinesas do setor, as ações da East Money Information e da BOC International despencaram 11% e 6%, respectivamente.

A aversão a risco na Ásia está relacionada também a apostas de que o Fed, como é conhecido o BC americano, elevará juros em 75 pontos-base pela terceira vez consecutiva em reunião de política monetária na semana que vem, diante da persistência da inflação nos EUA e de sinais de melhora em outras partes da economia. A perspectiva de mais aperto monetário causou uma nova rodada de perdas nos mercados acionários de Nova York ontem.

Neste contexto, sinais de recuperação da economia chinesa ficaram em segundo plano. Em agosto, tanto a produção industrial quanto as vendas no varejo da China avançaram mais do que no mês anterior e superaram as expectativas, após uma série de estímulos de Pequim, incluindo cortes de juros, que, neste mês, no entanto, não deverão se repetir.

Na Oceania, a bolsa australiana seguiu o tom negativo da Ásia e de Wall Street, e o S&P/ASX 200 caiu 1,52% em Sydney, a 6.739,10 pontos.

Estadão Conteúdo