Bolsa tem alta sustentada por Petrobras; dólar cai com cenário externo mais favorável

Os juros estão próximos da estabilidade, com a agenda econômica e política esvaziada no Brasil, neste pós-Carnaval

A Bolsa opera em alta nesta quinta-feira (23), impulsionada principalmente pelas ações da Petrobras. O dólar está em queda, refletindo um cenário mais favorável no exterior, com o PIB (Produto Interno Bruto) dos Estados Unidos em desaceleração, o que pode aliviar as pressões inflacionárias.

Perto das 13h25 (horário de Brasília), o Ibovespa operava em alta de 0,20%, a 107.370 pontos. O dólar comercial à vista recuava 0,48%, a R$ 5,143.

Os juros estão próximos da estabilidade, com a agenda econômica e política esvaziada no Brasil, neste pós-Carnaval. Os contratos com vencimento em janeiro de 2024 sobem de 13,37% ao ano do fechamento desta quarta-feira (22) para 13,38%. Para janeiro de 2025, os juros passam de 12,64% para 12,63%. No vencimento em 2027, a taxa permanece estável em 12,88%.

Por volta das 13h10, o barril do petróleo Brent subia quase 2%. No mesmo horário, as ações ordinárias da Petrobras tinham alta de 3,45%, e as preferenciais avançavam 2,83%.

Neste início de 2023, o mercado já atua com a expectativa de uma aceleração no ritmo de crescimento da China, à medida que o governo do país abre mão da política de Covid Zero.

Mas outro importante país asiático também deve contribuir para aumento da demanda global por petróleo. Segundo a agência Bloomberg, o governo da Índia projeta que o consumo de combustíveis bata recorde em 12 meses a partir de abril.

“A base da economia indiana é o diesel”, diz Sukla Mistry, diretor de refinarias da estatal Indian Oil, durante evento do setor realizado na capital Nova Deli.

O dólar cai com os investidores oscilando entre os temores de um maior aperto dos juros por parte do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) e dados de desaceleração da economia americana.

O Departamento de Análises Econômicas divulgou hoje a segunda estimativa para o PIB dos Estados Unidos no quarto trimestre e no ano de 2022. O crescimento trimestral foi revisado de 2,9% para 2,7%. O resultado definitivo será divulgado no dia 30 de março.

No terceiro trimestre, a economia americana havia crescimento 3,20%. “O mercado está entre receber bem a informação de que a economia americana apresenta uma certa estabilidade, e o receito de que isso provoque uma reação nos juros”, explica Michael Shaoul, da Marketfield Asset Managemente, à Bloomberg.

Esta oscilação aparece nos índices de ações em Nova York. Perto das 13h25 (horário de Brasília), o Dow Jones tinha queda de 0,27%. O S&P 500 subia 0,08%. O índice Nasdaq operava em baixa de 0,16%.