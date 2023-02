Aumento de salário mínimo turbinou pesquisa sobre o assunto

Na semana passada, Lula decidiu conceder um reajuste adicional no ano, elevando o piso nacional de R$ 1.302 para R$ 1.320

As buscas pela expressão “salário mínimo” no Google tiveram recorde em janeiro, segundo levantamento da big tech, que registrou o maior número de pesquisas pelo assunto desde o início da série história, em 2004.

O tema se aqueceu em meio às discussões no governo sobre o patamar do mínimo. Na semana passada, Lula decidiu conceder um reajuste adicional no ano, elevando o piso nacional de R$ 1.302 para R$ 1.320.

De acordo com o Google, fevereiro manteve o pico de buscas e já é o segundo mês com mais registros pelo termo nos últimos 19 anos. Em terceiro no ranking está o mês de janeiro de 2022, seguido por janeiro de 2020 e janeiro de 2019.

Na série histórica, o Brasil é o quinto país do mundo com mais interesse pelo tema. Está atrás apenas de Colômbia, Venezuela, Turquia e Paraguai.

Perguntas do tipo “quem aumentou o salário mínimo para 2023?”, “qual foi o aumento do salário mínimo em 2022?” e comparações como “quanto era o salário mínimo em 2019?”, primeiro ano do governo Jair Bolsonaro, estão entre as mais inseridas na busca nos últimos sete dias.