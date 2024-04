Bolsa sobe aos 125 mil pontos com forte alta da Petrobras; dólar recua a R$ 5,19

São Paulo, SP (Folhapress)

Após um momento de tensão com um novo ataque de Israel ao Irã, os mercados globais se acalmaram e recuperaram perdas nesta sexta-feira (19). O dólar, que havia começado o dia subindo, devolveu os ganhos e passou a registrar queda ante o real, e a Bolsa brasileira engatou alta minutos após a abertura.

A avaliação foi de que não deve haver uma escalada no conflito no Oriente Médio. Agora, o clima é de recuperação: os juros futuros brasileiros, que avançaram no início da semana, estão caindo, dando fôlego ao Ibovespa.

Na Bolsa brasileira, as ações da Petrobras registravam forte alta e eram as mais negociadas da sessão em meio a expectativas sobre o pagamento dos dividendos extraordinários retidos da companhia.

Nesta sexta, também ocorre o vencimento de opções sobre ações. As opções são contratos que dão ao titular o direito de vender ou comprar um ativo numa data específica no futuro por um valor pré-determinado.

O vencimento de opções, ou seja, a data limite para exercer esse direito, sempre ocorre na terceira sexta-feira do mês, o que impacta o preço dos ativos no pregão do dia.

A maior alta do dia foi da Petz, que avançou 41,7% após ter anunciado uma negociação para fusão com a Cobasi.

Com isso, o Ibovespa terminou o dia em alta de 0,74%, aos 125.124 pontos, segundo dados preliminares, enquanto o dólar caiu 0,97%, cotado a R$ 5,199.

Na quinta (18), apesar de ter começado o dia em leve queda, o dólar virou e passou a registrar alta ante o real após novos dados de seguro-desemprego e comentários mais conservadores de membros Fed (Federal Reserve, o banco central americano) que esfriaram ainda mais as apostas sobre um possível corte de juros nos EUA.

No fim do pregão, a divisa desacelerou os ganhos e terminou o dia com valorização tímida de 0,15%, cotada a R$ 5,250.

Pela manhã, o Departamento do Trabalho americano informou que os pedidos iniciais de auxílio-desemprego ficaram inalterados em 212 mil na semana encerrada em 13 de abril. A previsão de economistas consultados pela Reuters era de 215 mil, e os novos números foram lidos como um sinal e manutenção de força da economia americana.

Além disso, o presidente do Fed de Nova York, John Williams, disse durante a tarde que a situação sólida da economia dos Estados Unidos significa que não há motivos urgentes para reduzir os juros no momento. “Definitivamente, não sinto urgência em reduzir os juros”, dada a atual solidez da economia, disse Williams na Cúpula de Economia Mundial da Semafor, em Washington.

Após a fala do diretor, o mercado virou: o dólar engatou alta, e o Ibovespa, que havia começado o dia subindo, passou a cair.

Na Bolsa brasileira, o Ibovespa terminou o dia com oscilação positiva de 0,02%, aos 124.196 pontos.