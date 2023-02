Bolsa reabre em queda em dia de pregão mais curto

A Bolsa reabriu às 13h desta quarta (22), após o feriado de Carnaval, em meio a tensões no cenário externo e expectativa com as projeções de inflação brasileira pelo boletim Focus



Às 13h15, o Ibovespa operava em queda de 1,59%, oscilando nos 107 mil pontos.

O Banco Central divulga o boletim da semana encerrada em 17 de fevereiro, às 14h. No boletim anterior, a média das projeções para a inflação de 2023 subiu pela nona semana seguida.

“A princípio, a B3 deve sensibilizar um ajuste em baixa, porque, nos últimos dois dias, a gente teve mercado lá fora num movimento de correção em função, principalmente, das expectativas de mercado com relação a juros nos Estados Unidos”, afirma Paulo Luives da Valor Investimentos.

“No mercado de câmbio o movimento pode refletir o fortalecimento do dólar, também influenciado pela perspectiva de prolongamento do ciclo de aperto monetário nos EUA”, diz Alexsandro Nishimura, da Nomos.

Dados dos bancos centrais indicam que a inflação não cede. Na Alemanha, as pressões sobre os preços de energia e alimentos permaneceram altas devido à guerra na Ucrânia.

Os preços ao consumidor alemão, harmonizados para comparação com outros países da União Europeia, subiram 9,2% em janeiro na comparação anual, mostraram dados da agência federal de estatísticas do país divulgados nesta quarta-feira.

Os mercados de ações asiáticos de forma ampla ficaram no vermelho, com as tensões geopolíticas antes do primeiro aniversário da invasão da Ucrânia pela Rússia e as vendas do índice de Nova York arrastando os mercados durante a noite.

O S&P 500 e o Nasdaq fecharam a terça-feira (21) em queda pela terceira sessão consecutiva, com Wall Street também em baixa com investidores interpretando uma recuperação na atividade comercial dos EUA em fevereiro como significando que as taxas de juros precisarão permanecer altas por mais tempo para controlar a inflação.

O Índice de Gerentes de Compras (o PMI, na sigla em inglês) do S&P Global, que reflete a atividade empresarial nos Estados Unidos, voltou a crescer pela primeira vez em oito meses em fevereiro. A leitura de 50,2, ante 46,8 em janeiro, foi impulsionada por um setor de serviços robusto, de acordo com uma pesquisa.

Nesta quarta, um dia após seu pior desempenho do ano, os principais índices de Wall Street subiam enquanto investidores aguardavam a publicação da ata da última reunião de política monetária do Federal Reserve, em busca de novas pistas sobre a trajetória dos juros.

Com a inflação ainda longe da meta de 2% do Federal Reserve e a economia mantendo muito de seu vigor, os participantes do mercado monetário estão revisando para cima, onde veem o pico das taxas dos fundos do Fed – atualmente em 5,35% em julho e permanecendo perto desses níveis ao longo do ano.

O mercado não funcionou nos Estados Unidos na segunda-feira (20), quando é comemorado o Dia do Presidente.

No Brasil, a Bolsa fechou em baixa na sexta-feira (17), mas o desempenho na semana antes do feriado de Carnaval foi positivo.

O Ibovespa fechou com queda de 0,70%, a 109.176 pontos. Na semana, o índice acumulou alta de 1%.

O dólar comercial se desvalorizou 1% ante o real na semana passada. Na sexta, a moeda americana era vendida a R$ 5,164 à vista.