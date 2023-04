Bolsa Família de abril começa a ser pago nesta sexta-feira (14)

O valor mínimo a ser pago é de R$ 600. Famílias com crianças de até seis anos na escola recebem R$ 150 extras por cada filho

CRISTIANE GERCINA

SÃO PAULO, SP

O Bolsa Família de abril começará a ser pago a partir desta sexta-feira (14). Ao menos 20 milhões de famílias brasileiras devem receber o benefício. Em março, 21,19 milhões de famílias receberam R$ 14 bilhões.

O valor mínimo a ser pago é de R$ 600. Famílias com crianças de até seis anos na escola recebem R$ 150 extras por cada filho. Em junho, começam a ser pagos os adicionais por filhos entre sete e 18 anos que estiver na escola e para as gestantes.

Neste mês, 1,2 milhão de benefícios de famílias unipessoais -composta por apenas uma pessoa- foram bloqueados pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. O objetivo é combater irregularidades após uma explosão de cadastros de pessoas que moram sozinhas no segundo semestre de 2022.

Para reaver os valores, os beneficiários deverão comprovar que realmente moram sozinhos e têm direito ao benefício. O prazo é de 60 dias para se recadastrar no CadÚnico. Caso contrário, a partir de julho, o Bolsa Família será cancelado.

O novo Bolsa Família, foi relançado pelo governo federal em março, em substituição ao Auxílio Brasil. Marca das gestões do PT, o programa foi retomado com pagamento médio de R$ 670 por família, valor que deve chegar a R$ 714.

QUANDO O BOLSA FAMÍLIA SERÁ PAGO EM ABRIL?

Os pagamentos de abril começam no dia 14 e vão até o dia 28. A liberação é feita conforme o número final do NIS (Número de Identificação Social). Recebem primeiro os beneficiários com NIS final 1, assim sucessivamente, até chegar a zero.

Todos os meses, os valores são disponibilizados para saque ou crédito em conta bancária na sequência de 1 a zero, nos últimos dez dias úteis de cada mês. A exceção é dezembro, os pagamentos ocorrem até o dia 22.

VEJA O CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DO BOLSA FAMÍLIA EM ABRIL

Final do NIS – Data do depósito

1 – 14/abr

2 – 17/abr

3 – 18/abr

4 – 19/abr

5 – 20/abr

6 – 24/abr

7 – 25/abr

8 – 26/abr

9 – 27/abr

0 – 28/abr

COMO É O PAGAMENTO?

O valor do benefício é pago nas agências bancárias, lotéricas, caixas eletrônicos e correspondentes Caixa Aqui. Para quem recebe pelo Caixa Tem não haverá mudanças.

Para saber quanto irá receber, o beneficiário pode fazer a consulta pelo novo aplicativo do Bolsa Família, disponível no Google Play (Android) e App Store (Apple).

QUAIS FORAM AS MUDANÇAS NO BOLSA FAMÍLIA?

Além dos adicionais, outra mudança é que a renda mínima mensal por pessoa (per capita) para fazer parte do programa (chamada de linha da pobreza) subiu para R$ 218, R$ 8 a mais do que era em 2022.

Portaria publicada na última sexta-feira (17) oficializou a medida e trouxe novas regras de validade do benefício, que passa a vigorar por 24 meses (dois meses). O Auxílio Brasil determinava o pagamento por 12 a 24 meses (um a dois anos).

Outra alteração foi o limite da renda familiar para ter direito ao benefício. Agora, ele passa a ser de meio salário mínimo mensal (R$ 651 hoje, mas deve subir para R$ 660 com o reajuste do salário mínimo prometido para maio). Anteriormente, o máximo era R$ 525 (duas vezes e meia a linha da pobreza, que era de R$ 210).

QUANTO É POSSÍVEL GANHAR NO NOVO BOLSA FAMÍLIA?

Desde março, o governo federal pagar R$ 150 adicionais por filho de até seis anos que estiver na escola.

Com isso, famílias neste perfil receberão, no mínimo, R$ 750. Para quem tem filho entre sete e 18 anos na escola ou estiver gestante, haverá adicional de R$ 150.

1 – FAMÍLIA COM 5 MEMBROS

Um homem, uma mulher grávida, um filho de oito anos, um filho de cinco anos e um filho de dois anos. Serão pagos:

– Valor por família: R$ 600

– Mãe grávida: R$ 50

– Filho de oito anos: R$ 50

– Filho de cinco anos: R$ 150

– Filho de dois anos: R$ 150

– Total: R$ 1.000

2 – FAMÍLIA COM QUATRO MEMBROS

Uma mãe chefe de família com três filhos de 11, quatro e três anos. Serão pagos:

– Valor por família: R$ 600

– Filho de 11 anos: 50

– Filho de quatro anos: R$ 150

– Filho de três anos: R$ 150

– Total: R$ 950

3 – FAMÍLIA COM DOIS MEMBROS

Uma mãe chefe de família, que está grávida, mais um filho de dois anos. Serão pagos:

– Valor por família: R$ 600

– Mãe grávida: R$ 50

– Filho de dois anos: R$ 150

– Total: R$ 800

QUEM TEM DIREITO AO NOVO BOLSA FAMÍLIA?

Famílias com renda familiar por pessoa de até R$ 218 inscritas no Cadastro Único ou com renda familiar de até meio salário mínimo.

COMO É CALCULADO O BENEFÍCIO?

Haverá um benefício básico por pessoa. Cada integrante da família receberá R$ 142 mensais. Há ainda a garantia de um pagamento mínimo de R$ 600 por família, ou seja, se a soma dos benefícios não for suficiente, o governo fará o repasse de um valor complementar para assegurar esse piso.

O novo formato do programa também prevê um adicional de R$ 150 por criança de zero a seis anos, e outro de R$ 50 para crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos incompletos, bem como para gestantes.

O governo calcula que o benefício médio ficará em torno de R$ 714 por família -mais que os R$ 606,91 pagos pelo antigo Auxílio Brasil.

QUANTO O GOVERNO LULA RESERVOU PARA PAGAR O BOLSA FAMÍLIA?

O governo tem R$ 175 bilhões assegurados em 2023 para o programa. Estimativas internas do governo indicam que o gasto efetivo deve ficar entre R$ 168 bilhões e R$ 175 bilhões.

QUANTAS PESSOAS VÃO RECEBER O BENEFÍCIO?

O governo deve atender 20 milhões de famílias neste mês. No ano, a previsão é de 20,8 milhões de famílias mensalmente. A redução é explicada pela exclusão de famílias que recebiam o Auxílio Brasil irregularmente. Ainda assim, haverá a inclusão de cerca de 700 mil famílias que hoje não são contempladas.

QUANDO SERÃO PAGOS TODOS OS BENEFÍCIOS LIGADOS AO NOVO BOLSA FAMÍLIA?

Em março, abril e maio, o governo paga os benefícios acrescidos do adicional de R$ 150 por criança de zero a seis anos. A reformulação plena do programa só ocorrerá em junho de 2023.

REGRAS PARA RECEBER O NOVO BOLSA FAMÍLIA

– Para ter o Bolsa Família, é preciso estar cadastrado no CadÚnico (Cadastro Único)

– Entram no CadÚnico todas as famílias com renda de até meio salário mínimo (R$ 651 hoje, mas deve subir para R$ 660 com o reajuste do salário mínimo prometido para maio)

– Famílias com renda per capita (por pessoa) de R$ 218 têm direito ao Bolsa Família

REGRAS PARA NÃO PERDER O BENEFÍCIO:

– Matrícula das crianças deve estar ativa na escola

– Carteira de vacinação deve estar atualizada

– Pré-natal das grávidas precisa estar completo

– Crianças até sete anos devem passar pelo acompanhamento nutricional do programa

COMO CONSULTAR O VALOR DO BOLSA FAMÍLIA NO CAIXA TEM?

1 – Acesse o Caixa Tem no seu celular

2 – Informe CPF e senha de acesso

3 – Clique em “Não sou um robô”

4 – Selecione as imagens solicitadas e vá em “Verificar”

5 – Clique em “Continuar”

6 – Na página inicial, em cima, logo abaixo do seu nome, vá em “Mostrar saldo”

7 – Clique na seta abaixo para que apareça o detalhamento dos valores

8 – Se houver parcela do consignado (empréstimo com desconto direto no benefício), o valor será informado